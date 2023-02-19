ضوابط جديدة من البنك المركزي بشأن تحويل الدولار إلى الخارج (وثائق)

شفق نيوز / أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، ضوابط التحويل الخارجي من العملة الأجنبية للعام 2023، فيما حدد الجهات المسموح بتمويلها قانوناً عبر آلية "المنصة الإلكترونية" المتبعة حديثاً.

جاء ذلك، بحسب وثائق عدة صادرة عن البنك المركزي، ووردت لوكالة شفق نيوز، تضمنت أهمية تحقيق أهداف البنك من خلال تعزيز دور الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، في تأمين العملة الأجنبية إلى المستفيدين.

ويأتي ذلك بعد أيام من تحذيرات أطلقها البنك المركزي العراقي، من التعامل مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات التي تزاول المراهنات وتتداول بالأموال مستخدمةً اسم البنك وشعاره واجهةً لها.

يشار إلى أن البنك المركزي، اتبع مؤخراً آلية جديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، وفقاً لمتطلبات وشروط البنك الفيدرالي، لأجل تتبع الدولار وإيقاف محاولات تهريب العملة إلى الخارج.