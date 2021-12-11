ضمنه إقليم كوردستان .. إنتاج العراق النفطي يرتفع لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

شفق نيوز/ قالت شركة تسويق النفط ( سومو)، إن إنتاج النفط الخام العراقي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا عند 4.208 ملايين برميل يوميًا خلال شهر تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات أن الصادرات الفيدرالية قفزت إلى 3.273 ملايين برميل في اليوم في تشرين الثاني من 3.119 ملايين برميل في اليوم في تشرين الأول، بينما لم تتغير تدفقات حكومة إقليم كوردستان في الشهر عند 408 آلاف برميل في اليوم.

وبلغ متوسط الاستخدام المحلي، والذي يشمل حرق النفط الخام وتشغيل المصافي ، 518 الف برميل في اليوم ، بانخفاض قدره 5000 برميل في اليوم عن تشرين الأول.

وارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.193 ملايين برميل في اليوم الشهر الماضي ، من 4.149 ملايين برميل في اليوم في تشرين الأول ، حيث واصل التحالف رفع سقف الإنتاج.

وقامت أوبك وحلفاؤها برفع حصص الإنتاج تدريجياً هذا العام تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع استمرار العالم في الخروج من الوباء.

وتم تحديد حصة إنتاج للعراق في كانون الثاني عند 4.281 ملايين برميل في اليوم بموجب اتفاق أوبك + ، ارتفاعا من 4.237 ملايين برميل في اليوم في كانون الاول.