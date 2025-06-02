ضعف الطلب العالمي يضغط على الصناعة اليابانية

شفق نيوز/ أظهرت بيانات "جيبون بنك" الصادرة يوم الاثنين تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع إلى 49.4 نقطة، مقابل 48.7 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تعكس القراءة فوق هذا المستوى نموًا في النشاط.

وبيّنت البيانات تحسنًا جديدًا في ظروف التشغيل التي يواجهها منتجو السلع الاستثمارية، بينما تدهورت الأوضاع بوتيرة أبطأ في قطاع السلع الوسيطة. في المقابل، تراجع أداء قطاع السلع الاستهلاكية بعد أن شهد تحسنًا في نيسان/أبريل.

كما تباطأت وتيرة انكماش إجمالي الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات التصنيع، في حين انخفضت الأعمال الجديدة بشكل طفيف، وهو ما عُزي إلى ضعف الطلب في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد تردد العملاء. كذلك، تباطأ انخفاض طلبات التصدير الجديدة منذ نيسان، لكنها ظلت قوية عمومًا.