ضعف الدولار يرفع اسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق الدولية، يوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، بينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 1883.95 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1886.50 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

كما أن ضعف الدولار يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

وما يزال تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8% إلى 23.60 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1072.18 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1775.34 دولارًا.