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ضربة جديدة للاقتصاد التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-22T09:35:15+0000
ضربة جديدة للاقتصاد التركي

شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن ثقة المستهلكين في تركيا هوت بنسبة 7.3 بالمئة إلى 71.1 نقطة في نوفمبر من العام الجاري.

ويعد هذا المستوى أدنى مستوى للمؤشر منذ البدء في نشر البيانات عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة لليرة التركية بعد بلوغها أدنى مستوى على الإطلاق، بحسب رويترز.

وتراجعت ثقة المستهلكين العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل تحقيق انتعاش بدأ في التلاشي في أكتوبر الماضي. ويشير مستوى الثقة دون 100 نقطة إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي في أكتوبر 2021 تراجع ثقة المستهلكين إلى 76.8 نقطة من 79.7 نقطة في الشهر السابق.

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