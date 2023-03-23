"ضبط الحدود".. السوداني يوجه بضمان عدم تسرّب محصول الحنطة من خارج العراق

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، ضرورة تسليم المبالغ الخاصة بالفلاحين دون تأخير وخلال أسبوعين كحدّ أقصى من استلام المحاصيل منهم، فيما أمر بضبط الحدود وضمان عدم تسرّب محصول الحنطة من خارج العراق.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر المعنية، مبيناً أن الاجتماع ناقش الجوانب التنفيذية وخطّة استلام وتسويق محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الحالي، ومعالجة أهم العقبات التي تعرقل عملية الاستلام وتُؤخرها.

ووجّه السوداني ، بحسب البيان، بأن يجري تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطّة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم وخلال أسبوعين كحدّ أقصى.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بتعزيز الجهود لضبط الحدود، من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق، ومن أجل منع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتَجة محلياً، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم.

وشدّد على مراقبة وزارة التجارة عملية استلام المحاصيل، وضمان عدم تعرّض الفلاحين للابتزاز خلال عمليات الفحص.

ووجّه السوداني أيضا، باستصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية.