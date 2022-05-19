أضاف 2 ترليون دينار.. البنك المركزي العراقي يزيد رأسماله إلى (5) ترليونات دينار

شفق نيوز/ قرّر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي يوم الخميس، زيادة رأسماله بـ2 ترليون دينار عراقي.

وذكر بيان للمركزي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تقرر "زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي من (3) ترليون دينار إلى (5) ترليونات دينار".

وأوضح البنك؛ أن "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي".

وبين أنّ "رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية تعبّر عن رصانة تلك المؤسسات، وصلابة موجوداتها، ومدى قدرتها على إسناد القطاع المصرفي والقطاع"

وأشار إلى أن "الزيادة باستخدام جزء من الأرباح التي حقّقها البنك المركزي عام 2021".