سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أضاف 2 ترليون دينار.. البنك المركزي العراقي يزيد رأسماله إلى (5) ترليونات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-19T09:35:15+0000
أضاف 2 ترليون دينار.. البنك المركزي العراقي يزيد رأسماله إلى (5) ترليونات دينار

شفق نيوز/ قرّر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي يوم الخميس، زيادة رأسماله بـ2 ترليون دينار عراقي.

وذكر بيان للمركزي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تقرر "زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي من (3) ترليون دينار إلى (5) ترليونات دينار".

وأوضح البنك؛ أن "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي".

وبين أنّ "رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية تعبّر عن رصانة تلك المؤسسات، وصلابة موجوداتها، ومدى قدرتها على إسناد القطاع المصرفي والقطاع"

وأشار إلى أن "الزيادة باستخدام جزء من الأرباح التي حقّقها البنك المركزي عام 2021".

related

ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي

Date: 2022-04-21 10:19:09
ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي

مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تتلقى ضربة جديدة

Date: 2021-05-06 09:44:01
مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تتلقى ضربة جديدة

مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على الإفراج عن الأرصدة المجمدة في العراق

Date: 2021-03-05 18:34:00
مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على الإفراج عن الأرصدة المجمدة في العراق

انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-23 10:42:44
انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-18 09:40:25
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

Date: 2022-04-28 13:05:57
مع نهاية الأسبوع.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

انخفاض في مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليومي

Date: 2022-02-01 11:02:58
انخفاض في مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليومي

لليوم الخامس توالياً.. مبيعات المركزي العراقي في تراجع

Date: 2020-12-31 08:36:41
لليوم الخامس توالياً.. مبيعات المركزي العراقي في تراجع