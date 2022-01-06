إضافة لاقليم كوردستان.. ارتفاع الصادرات النفطية العراقية في كانون الأول بنسبة 0.5٪

شفق نيوز/ ارتفع إجمالي صادرات النفط العراقية، بما في ذلك الكميات من إقليم كوردستان بنسبة 0.5٪ في كانون الأول 2021 لتصل إلى 3.677 مليون برميل في اليوم من 3.660 مليون برميل في اليوم في تشرين الثاني.

وقالت منصة plats s&p Global إن صادرات العراق النفطية بلغت 3.277 مليون برميل في اليوم في كانون الأول، ارتفاعًا من 3.273 مليون برميل في اليوم في تشرين الاول، بينما زادت صادرات اقليم كوردستان إلى 400 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.3٪ عن تشرين الثاني.

وارتفعت حصة العراق من أوبك + إلى 4.237 مليون برميل في اليوم في كانون الأول من 4.193 مليون برميل في اليوم في تشرين الثاني حيث واصل التحالف المكون من 23 عضوًا إضافة 400 ألف برميل في اليوم شهريًا كما هو مخطط بموجب اتفاقية تموز ، فيما تبلغ حصة العراق لشهر كانون الثاني 4.281 مليون ب / ي.

تراجعت الصادرات العراقية من مرافئ جنوب الخليج إلى 3.180 مليون برميل في اليوم في ديسمبر من 3.195 مليون في نوفمبر ، بينما ارتفعت صادرات كركوك عبر جيهان إلى 87 ألف برميل في اليوم من 68 ألف برميل في اليوم في تشرين الثاني (نوفمبر) وظل النفط المنقولة بالشاحنات إلى الأردن ثابتًا عند 10000. ب / د. وظلت صادرات نفط القيارة الثقيل من ميناء خور الزبير الجنوبي متوقفة في ديسمبر كانون الأول.

تضمنت الصادرات الفيدرالية من موانئ الخليج الفيدرالية 901.000 برميل في اليوم من زيت البصرة الخفيف بمتوسط جودة 31-33 درجة API ، 1.195 مليون برميل في اليوم من البصرة متوسطة الجودة 27-29 درجة API وهي درجة جديدة تم تقديمه في يناير 2021 ، و 1.084 مليون برميل في اليوم من البصرة الثقيلة بمتوسط جودة يتراوح بين 23-24 درجة API ، وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤسسة تسويق النفط الحكومية التي اطلع عليها بلاتس.

لتلبية زيادة صادرات البصرة المتوسطة ، قامت سومو العام الماضي بتحويل الأرصفة الثابتة لمحطة نفط البصرة للتعامل مع البصرة المتوسطة فقط ، بينما تم نقل تصدير البصرة الخفيف إلى SPMs جنبًا إلى جنب مع كميات من البصرة الثقيلة.

وبلغ مستوى المخزون الاتحادي من نفط كركوك المتجه للتصدير من جيهان 659 ألف برميل في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، ارتفاعا من 582 ألف برميل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وبلغت المخزونات في الجنوب 3.470 مليون برميل مقارنة بـ 2.930 مليون برميل في نهاية تشرين الثاني.

وأظهرت تقارير وكلاء الشحن انخفاض مخزونات النفط الكوردية في جيهان إلى 2.3 مليون برميل في ديسمبر كانون الأول من 2.4 مليون في نوفمبر تشرين الثاني.