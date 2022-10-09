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صيانة لأنابيب الغاز في إيران تتسبب بفقدان العراق لـ٢٥٠٠ ميغاواط من الكهرباء

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-09T16:16:23+0000
صيانة لأنابيب الغاز في إيران تتسبب بفقدان العراق لـ٢٥٠٠ ميغاواط من الكهرباء

شفق نيوز / نوهت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، إلى صيانة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز في إيران، مؤكدة أنها تسببت بفقدان العراق لـ2500 ميغاواط من الكهرباء.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانب الإيراني طلب إجراء أعمال صيانة ضرورية ومبرمجة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز للمنطقة الوسطى، داخل أراضيهم، (للفترة من ١٠ - ١٥ تشرين الاول٢٠٢٢)".

وأضافت أن "هذا الأمر سيتسبب بفقدان قدرة توليدية تصل لحوالي ٢٥٠٠ ميغاواط في عموم المنظومة الوطنية، نظراً لتوقف ضخ الغاز المورد، والذي بدوره سيحدد الطاقات المنتجة من الكهرباء، وسيؤثر بجزء يسير على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في بغداد والمناطق الوسطى للفترة المشار اليها أعلاه".

وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت قبل يومين، اطفاء الكهرباء عن بغداد 6 ساعات بسبب "ثقب" بأنبوب الغاز الإيراني.

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