صور.. 15 شركة إيرانية تقيم معرضاً تجارياً في دهوك

شفق نيوز/ أقيم في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الخميس، معرضاً للسجاد والصناعات اليدوية لـ15 شركة إيرانية، فيما تستعد المحافظة لإقامة معرض آخر في شهر آذار المقبل.

وقال منظم المعرض، رامياز برويز، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض اقيم في "فاملي مول" بمدينة دهوك ويتضمن صناعات يدوية مختلفة من الادوات الفخارية وغيرها والسجاد والحلويات، موزعة على 24 جناح.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على شراء المنتوجات ضعيف بسبب الضائقة المالية في اقليم كوردستان، مؤكدا في الوقت نفسه ان المواطنين يزورون اجنحة المعرض رغم القدرة الشرائية الضعيفة للاطلاع على المعروضات.

ولفت برويز الى منظمي المعرض اطلعوا على رغبات المواطنين في دهوك وستتم إقامة معرض تجاري آخر في شهر اذار المقبل يتضمن السلع والاحتياجات التي اقترحها زوار المعرض من الصناعات اليدوية والحلويات المنتجة في ايران وخاصة في المناطق الكوردية بشرقي كوردستان.