صور .. وصول نسخة ايفون 14 إلى السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وكيل شركة آبل Apple في إقليم كوردستان، اليوم السبت عن وصول النسخ الجديدية لـ"ايفون" iPhone 14 في العراق كافة من بينها الإقليم.

وقال بوار جمال ممثل شركة ئاسي الوكيل الحصري لشركة آبل Apple في العراق في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة السليمانية حضرتها وكالة شفق نيوز، إن ايفون 14 يأتي بنفس تصميم ومعالج الجيل السابق، إلا أن الشركة الأمريكية عززت مواصفات ومميزات الجيل الجديد من آيفون، حيث يأتي ايفون 14 بكاميرا رئيسية أفضل وكاميرا أمامية أيضا أفضل، كما يدعم ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الاكتشاف التلقائي لحوادث السيارات.

واضاف ان ايفون 14 يتوفر بنفس تصميم الجيل السابق ايفون 13 تماما، تصميم بحواف مسطحة من الألمونيوم بخمسة ألوان متنوعة تشمل الأحمر والأبيض والأسود والبنفسجي والأزرق و يعمل ايفون 14 بنفس معالج ايفون 13 للعام الماضي A15 Bionic، و يحمل iPhone 14 شاشة قياسها 6.1 بوصة مغطاة بطبقة Ceramic Shield للحماية.

وأردف جمال بالقول انه يدعم مقاومة الماء ويوفر بطارية ايفون 14 للمستخدم ما يصل إلى 20 ساعة من الاستخدام قبل الحاجة لإعادة الشحن حسب آبل، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع عبر شاحن Magsafe.

كما اشار الى انه يعمل بنظام iOS 16 الذي يوفر العديد من المميزات الجديدة أبرزها تغييرات كبيرة على شاشة القفل Screen Lock، والتي تتيح من خلال التحديث الجديد iOS 16 للمستخدم تخصيصها تماما ويأتي iPhone 14 بكاميرا رئيسية محسنة بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر أكبر وفتحة عدسة أوسع F1.5، مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS.

أما عن الأسعار فأكد ممثل الشركة أنها ستبدأ من 1200 $ ولغاية 2100$ وحسب مواصفات الجهاز، مبينا ان بعض النسخ تم الطلب عليها من إيران.