صور.. حظر التجوال يحرم الانبار من إيرادات ضخمة للمرافق السياحية

شفق نيوز/ أعرب مدير السياحة في محافظة الانبار، سنان العيساوي، يوم الأربعاء، عن استيائه من الاضطرار لإغلاق منتجع المدينة السياحية في الحبانية وغيره بسبب قرار حظر التجوال الصحي.

وقال العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "إغلاق المرافق السياحية في المحافظة بسبب قرار الحظر الصحي الذي فرضته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، سيؤثر علينا بشكل سلبي كوننا نعتمد بشكل كبير على واردات هذه المرافق في أيام الأعياد والمناسبات".

واكد ان "قرار الحظر منذ تطبيقه في العام الماضي، منع آلاف السائحين من الوصول الى المدينة السياحية في الحبانية وبالتالي فأن المدينة خسارتها تقدر بعشرات الملايين من الدنانير جراء الحظر، علماً أن المدينة عليها التزامات مادية وتحتاج لزيادة الواردات لكن للاسف قرار الحظر جاء مخالفا لرغبتنا".

وتابع العيساوي "نحن نعمل على تطوير المرافق السياحية والمنشآت واعمارها من جديد بعد ما طالها الخراب والدمار، وقد تم وضع خطة لاعادة الاعمار، لذا نحن بانتظار دعم وزارة الثقافة على اعتبار المدينة السياحية ونواعير هيت وغيرها من الأماكن السياحية، من ضمن مرافقها، وكذلك نأمل دعماً أكبر من حكومة الانبار المحلية".