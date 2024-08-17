صور حديثة لتطور بناء برج البنك المركزي العراقي في بغداد

شفق نيوز/ نشرت شركة "زها حديد للهندسة" على موقعها الالكتروني، يوم السبت، صوراً جديدة لتطور عملية البناء في مبنى مقر البنك المركزي العراقي بالعاصمة بغداد.

وأشارت الشركة في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن "مبنى البنك المركزي يقع على مساحة أرض ضيقة على ضفاف نهر دجلة مباشرة، حيث يرتفع هيكل المبنى ليتسع بشكل تدريجي صعودا على ارتفاع 170 مترا".

وذكر التقرير أن "الفضل في تصميم المبنى وهندسته يعود الى المهندسة زها حديد، ما يجعل هذا المشروع مساهمة قيمة لهذه المدينة التي ولدت فيها الراحلة".

وبرج البنك المركزي العراقي المعروف أيضًا باسم برج زها حديد، هو برج مكون من 38 طابقًا بارتفاع أكثر من 170 متراً فوق مستوى سطح الأرض، يقع على ضفاف نهر دجلة في منطقة الجادرية ببغداد.