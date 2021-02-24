صور .. تظاهرة أمام البنك المركزي وسط بغداد تطالب بإعادة الدولار لسعره السابق

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص يوم الأربعاء أمام مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد مطالبين بإرجاع سعر صرف الدولار إلى 120 ألف دينار عراقي لكل مائة دولار أمريكي.

وانعكس خفض قيمة العملة المحلية أمام العملة الصعبة على أسعار السلع والبضائع خاصة المستوردة منها في العراق اذ شهدت ارتفاعا ملحوظا مما أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، متهمين إياه بأنه "يريدُ تجويع الشعب".

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن بعض المتظاهرين قولهم إن "المستفيد الأول من رفع سعر الصرف هي المصارف التابعة للقوى السياسية".

وحملت لافتة أخرى عبارة تضمنت بأن "تلك المصارف الفاسدة تسرق رزقهم ورزق أسرهم لإشباع الحيتان التي تقف وراءها".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر نهاية العام الماضي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الماضي.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.