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صور.. باعة متجولون يعطلون قلب بغداد التجاري

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-20T16:03:32+0000
صور.. باعة متجولون يعطلون قلب بغداد التجاري

شفق نيوز/ شكا سكان ببغداد، وسائقو سيارات من كثرة الباعة المتجولين في شوارع العاصمة والذين يتسببون بزحامات للمارة والسيارات.

وتعد الطرقات على ما يبدو مصدر دخل وحيد لهؤلاء الباعة، وبالتحديد في مساحات فارغة مقابل مبنى امانة بغداد، قبل أن ينتشروا بعرباتهم، في العاصمة المكتظة أصلاً بالاعداد الهائلة للسيارات فيها.

وقال محمد سعد- كاسب- الذي يمر يومياً من جانب الباعة، في حديث لوكالة شفق نيوز، "حتى سيراً على الأقدام لا استطيع المشي بسبب الاكتظاظ الحاصل، لكن ادعو الحكومة لحل هذه المشكلة بعين الاعتبار، ومن بعدها خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية في العراق تشهد كساداً في العمل وعدم توفير فرص حقيقية للعاطلين عن العمل".

ويقول صاحب نعمة- موظف حكومي- "اذا ارادت الحكومة معالجة هذه الحالة يجب أن توفر للباعة فرص عمل أولاً"، موضحا أن "بسطاتهم (الباعة المتجولون) تسبب ازدحاما حادا في الشارع على الرغم من انتشار بعض مفارز الشرطة المجتمعية لتوعية أصحابها كي ينسحبوا الى الخلف لكي تسهل عملية سير السيارات والمواطنين".

وقال إن "هذا الزحام يؤثر سلباً على هذه المناطق المحيطة بسوق الشورجة وباب الشرقي التي تعتبر قلب بغداد التجاري، وبخاصة بوقت ذروة العمل من الساعة ٦ صباحا حتى ٤ عصرا".

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