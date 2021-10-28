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الأول من نوعه .. بابل تحتضن حدثاً إقتصادياً دولياً كبيراً (صور)

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-28T12:27:07+0000
الأول من نوعه .. بابل تحتضن حدثاً إقتصادياً دولياً كبيراً (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات معرض بابل الدولي الأول للصناعات الوطنية.

وبحضور وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز أقيم المعرض على أرض مهرجان بابل الدولي اليوم، و انطلقت معه أول منصة اقتصادية كبيرة في المحافظة.

وقال رئيس المجموعة الدولية لإدارة المعارض الدولية والمؤتمرات محمود عبد الكريم الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن 23 دولة عربية وأجنبية، و 150 شركة محلية واجنبية من مختلف القطاعات الاقتصادية تشارك بالمعرض.

وأضاف أن العمل مستمر لتفعيل المشاريع الصناعية في منطقة الفرات الأوسط، و انعاش الواقع الاقتصادي.

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