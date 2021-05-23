صور.. الموارد المائية تطمئن: لا داعي للقلق من انخفاض مناسيب نهر الفرات

شفق نيوز/ أكد مدير الموارد المائية في الأنبار، إياد الراوي، يوم الأحد، أن انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات لن يؤثر بشكل كبير على خطط الوزارة للموسم الصيف المقبل، عازياً سبب المشكلة إلى الإمدادات التركية، وسوء إدارة الملف المائي في سوريا.

وقال الراوي لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض مناسيب نهر الفرات طبيعية، والسبب الرئيس هو ان العام الحالي لم يكن ممطراً"، مستدركاً "لكن وزارة الموارد المائية وضعت الخطط اللازمة لتفادي هذا الأمر قبل حدوثه، من خلال تخزين المياه في سد حديثة وبحيرة الحبانية، ولا توجد هناك أي مخاوف خلال الموسم الصيفي هذا وحتى موسم الشتاء المقبل".

وبين أن "انخفاض مناسيب نهر الفرات سببها سوريا، حيث أن الجهات السورية لم تطلق المياه من سدودها بحسب الحاجة المقدرة بل أطلقتها بحسب حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذا يعد خطأ كبيراً أثر على خزين السدود السورية".

وأكد أن "السدود السورية تشهد حالياً انخفاضاً كبيراً في مناسيب المياه، مما اضطرهم إلى تقليل كمية الاطلاقات المائية من السدود، وهو ما أثر على إيرادات مياه نهر الفرات القادمة عبر قضاء القائم باتجاه سد حديثة غربي الانبار".

ولفت الراوي إلى أن العراق "مر بأزمات أكبر من هذه بكثير، وهي أزمات أعوام 1998 و2009 و2015، وتم تجاوزها جميعاً، وأما هذه الأزمة فهي مسيطر عليها بالكامل، والاطلاقات المائية تسير ضمن سياقات وزارة الموارد المائية، ولا توجد هناك أي مخاوف، سواء بالنسبة للمحافظات الغربية او حتى الوسطى والجنوبية".

وطمأن مدير الموارد المائية، أهالي المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية قائلاً "لا يوجد هناك ما يدعو للخوف او القلق، كما نأمل سقوط كميات من الأمطار في قادم الأيام، وحتى في حال انعدامها فإننا نؤكد مجدداً عدم وجود أي مخاوف".