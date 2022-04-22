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صور .. العراق يُنتج سيارات زراعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-22T11:11:53+0000
صور .. العراق يُنتج سيارات زراعية

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن يوم الجمعة عن مباشرتها بتجميع وإنتاج ساحبات "نيوهولاند" في مصنع الميكانيك التابع للشركة .

وقال مُدير عام الشركة هـادي علـي طـه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنَّ العمل مُتواصل في معمل الساحبات أحد معامل مصنع الميكانيك لتجميع الساحبات بجهود الكوادر الهندسية والفنية والعاملين المهرة لإنتاج الوجبة الأولى والبالغة ( ١٢ ) ساحبة.

كما أشار إلى أنَّ الشركة تعتزم زيادة الخُطة الإنتاجية لتعظيم الإيرادات ودعم القطاع الزراعي ، مؤكداً أنَّ الساحبات ذات قُدرة حصانية مقدارها ( ٨٠ ) حصان وتتميز بجودتها العالية ومُلائمتها للأجواء العراقية والتُربة وبأسعار تنافُسية.

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