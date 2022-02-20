صور .. العراق يُنتج سيارات جديدة بمُواصفـات حديثـة ويطرحها للبيـع نقداً وبالتقسيط

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن يوم الأحد عن إنتاج الدُفعة الأولى من سيارات (بايك) الصينية الجديدة ( BAIC X25 ) بالتعاون مع الشركة المُستثمرة نبع زمزم العالميـة .

وقـالَ مُدير مصنع السيارات والمُعدات التخصُصية ناهـض رشيـد الصالحـي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنَ سيارات بايك الجديدة تحمل مُواصفات حديثة ومُجهزة بشروط السلامة والأمان كافة وخاضعة لعمليات الفحص والسيطرة النوعية وتشهد طلب ورغبة في السوق العراقي وإقبال من المُواطنين.

وأشار إلى إنَ كوادر الشركة من المُهندسين والفنيين أنجزت وبجهود ذاتية تجميع وإنتاج الدُفعة الأولى والبالغة ( ١٢٠ ) سيارة منها ( ٨٠ ) سيارة جاهزة و ( ٤٠ ) أخرى في طور الفحص ، لافتاً إلى إنَ العمل مُستمر لتجميع وإنتاج الدُفعة الثانية والبالغة ( ١٢٠ ) سيارة أيضاً والدُفعات الأخرى بالإعتماد على إمكانيات كوادر الشركة من ذوي الخبرة والمُدربين على تجميع مُختلف أنواع السيارات.

وأوضح الصالحي بأنَ خط تجميع وإنتاج السيارات يتكون من ( ٣٠ ) محطة تجميعية و ( ٦ ) محطات فحص رئيسية من قِبل فاحصين مُختصين ومُدربين على هذا العمل ، مؤكداً إنَ سيارات بايك الجديدة تعمل بمُحرك ذات كفاءة عالية وإن مُواصفات المُحرك وصندوق السُرعة ( الكيـر ) تُشابه مُواصفات مُحرك سيارات ميتسوبيشي اليابانية.

كما أشار مُدير مصنع السيارات والمُعدات التخصُصية إلى طرح سيارات بايك للبيع بسعر مُناسب نقداً من خِلال فروع الشركة التسويقية وفروع الشركة المُستثمرة وبالتقسيط عِبرَ مصرفي الرافدين والرشيد مع منح ضمان لمُدة عام لصيانة السيارة وتصليحها لخلل فني أو تصنيعي عِبرَ ورش الصيانة التابعة للشركة في مُحافظات بغداد وكربلاء والنجف الأشرف والبصـرة .

فـي ذات السياق نوه الصالحي إلى إستمرار الشركة بإنتاج سيارات بيجو وسايبا بمُواصفات حديثة وبواقع ( ٢٠ ) سيارة بيجو و ( ١٨ ) سيارة سايبا يومياً ومطروحة للبيع بأسعار مُناسبة نقداً وبالتقسيط مع منح ضمان لمُدة عـام .