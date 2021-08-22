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صور .. العراق يُصنّع "كرينات" حديثة نوع (TADANO)

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-22T06:03:53+0000
صور .. العراق يُصنّع "كرينات" حديثة نوع (TADANO)

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن يوم الأحد عن تجهيزها رافعات "كرينات" نوع تادانو ( TADANO ) إلى شركة مصافي الشمال وفق العقد المُبرم بين الطرفين .

وقال مُدير عام الشركة أحمـد ريحـان في بيان اليوم، إن الكوادر الهندسية والفنية في معمل المُعدات التخصُصية باشرت بتجميع وتجهيز كرينات عدد ( ٥ ) نوع تادانو إلى شركة مصافي الشمال وبواقع كرين عدد ( ٢ ) حمولة ( ٦٠ ) طناً وكرين عدد ( ٢ ) حمولة ( ٣٠ ) طناً وكرين عدد ( ١ ) حمولة ( ٧٥ ) طناً.

وأشار إلى أن الشركة مُستعدة لتقديم خبراتها وإمكانياتها وخدماتها إلى الجهات المُستفيدة لتلبية إحتياجاتها وتعزيز دور الصناعة الوطنية.

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