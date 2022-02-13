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صور .. العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-13T07:32:12+0000
صور .. العراق يشرع بتصدير شحنة من مادة الكبريت

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل ممثلة بالشركة العامة لموانئ العراق يوم الأحد عن رسو سفينة معدة لنقل مادة الكبريت عبر ميناء ام قصر الجنوبي.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان اليوم، "اننا نحرص على تسهيل عمليات دخول مادة الكبريت ونقله الى السفن الخاصة وتقديم افضل الخدمات المينائية".

وأضاف أن رصيف ( 6 ) في ميناء ام قصر الجنوبي استقبل سفينة مخصصة لنقل الكبريت العراقي.

وتابع المسؤول الحكومي إن العمل جارٍ على إكمال شحنها بهذه المادة بالتنسيق والتعاون المستمر بين ادارة الميناء وعمليات الملاحة البحرية.

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