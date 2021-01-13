صور.. افتتاح معرض زراعي شامل لدعم المنتج المحلي في ديالى

شفق نيوز/ افتتح وزيرا الزراعة والموارد المائية في ديالى اليوم الاربعاء معرضا زراعيا شاملا في ديالى لدعم القطاع الزراعي والمنتج المحلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى، إن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني افتتحا معرضا واسعا للمنتوجات الزراعية والابحاث الزراعية وسط بعقوبة وتحت شعار "معا لدعم القطاع الزراعي والمنتج المحلي".

وضم المعرض أجنحة للتجهيزات الزراعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي والبيطرة ومنتجات العسل والتدريب والأشغال الزراعية والبستنة.

وأكد الوزيران على "إنعاش خطط وبرامج تطوير القطاع الزراعي وتوسيع المنتج المحلي وإحياء المفاصل الزراعية التي عانت الإهمال خلال السنوات الماضية والظروف التي رافقتها".