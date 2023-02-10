صور .. افتتاح محطتي وقود حكوميتين في بغداد

شفق نيوز/ افتتح وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ليث عبد الحسين الشاهر، اليوم الجمعة، محطة الجوادين في مدينة الكاظمية ، ومحطة سبع ابكار في الاعظمية، وساحة غاز ونفط زيونة في العاصمة بغداد.

وقال الشاهر في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، إن افتتاح محطات تعبئة الوقود وساحة النفط والغاز يأتي في إطار خطط الوزارة لإعادة تأهيل منافذ التجهيز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

و اشار الى وجود محطات اخرى في بغداد والمحافظات ستدخل للخدمة بعد الانتهاء من تأهيلها.

بدروه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن الشركة باشرت بتنفيذ خطة لإعادة تأهيل محطات الوقود وقد قطعت شوطا كبيرا بحملة الاعمار في بغداد والمحافظات .

وأضاف أن المحطات المؤهلة تم تنفيذها بالجهد الوطني من قبل الملاكات الفنية و الهندسية في الشركة.

من جهته قال مدير هيئة توزيع بغداد محمد عبد الاله شبر، إن الهيئة نفذت الخطة المعدة لتأهيل وتطوير المحطات والساحات الحكومية بوقت قياسي وبجهود الملاكات الفنية والهندسية, مع مراعاة التطور والجوانب الجمالية للتصميم الداخلي والخارجي .