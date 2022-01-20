"صنـع فـي لبنـان" على أرض بغـداد

شفق نيوز/ أفتتـحَ وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـز، ووزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيـان يوم الخميس، معرض "صنع في لبنان" بنسخته الأولى على أرض معرض بغداد الدولي، والذي يضُم العديد من الشركات بمُختلف الصناعات الغذائية والدوائية والنسيج والجلود ومواد التجميل.

وقال الخباز في كلمةٍ ألقاها خِلال حفل الافتتاح إلى انَ هذا المعرض يُمثل بداية حقيقية للنهوض بالواقع الصناعي والتجاري لكِلا البلدين حيث جاءَ مُكملاً للعديد من المعارض التي اُقيمت في بغداد ومنها معرض صنع في سوريا ومعرض صنع في مصر ومعرض صنع في الأردن والتي يتم من خلالها الاطلاع على إمكانيات الدول.

واسترسل قائلاً إنَ إقامة مثل هكذا معارض ومؤتمرات يخدم المنطقة من خِلال نقل الخبرات وتحقيق الشراكة وتفعيل التعاون المُشترك بين الصناعيين.

مـن جانبهِ أكدَ وزير الصناعة اللبناني أنَ هذا المعرض يأتي في إطار تعزيز العلاقات والتعاون المُشترك بين البلدين والسعي لإقامة علاقات طويلة الأمد حيث يُعد مُنطلقاً لكِلا البلدين في سبيل توطيد العلاقات الثُنائية وتبادُل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيـا .