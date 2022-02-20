صندوق الإسكان يحذر من مكاتب "وهمية" تخدع المواطنين

شفق نيوز/ حذر صندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، يوم الأحد، من مكاتب وصفها بـ"الوهمية" تخدع المواطنين بأنها وسيط لترويج قروض الاسكان.

وقال الصندوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحذر المراجعين من التعامل مع المكاتب الوهمية والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض منح القروض من قبل صندوق الاسكان، لان هذه المواقع وهمية وتخدع المواطنين".

وأكد البيان أن "التقديم على قروض الاسكان يكون من خلال فروع الصندوق حصرا ومن خلال الروابط الالكترونية الموجودة في موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الخاصة بالصندوق والموثقة".

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صفحات وحسابات تزعم بأنها تروج معاملات قروض الاسكان او القروض والسلف التي تطلقها المصارف الحكومية بين فترة وأخرى.

واليوم الأحد، حذر مصرف الرشيد زبائنه كافة من التعامل مع المكاتب الوهمية والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض منح السلف والقروض.

وبين المكتب الاعلامي في بيان ان "هناك جهات وهمية تقوم بسحب المستمسكات وبطاقة الماستر والرقم السري من الزبون بحجة التقديم على السلف حيث تقوم بسرقة بيانات صاحب البطاقة وبالتالي سرقة مستحقاته".

واشار المصرف الى "عدم مسؤوليته عن اي سرقة للبيانات تحصل جراء هذا التعامل"، مؤكداً ان "التقديم على السلف والقروض من خلال فروع المصرف فقط والرابط الموجود على الصفحة الرسمية والفيس بوك الخاص بالمصرف".