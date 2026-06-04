صندوق النقد يُخفِّض توقعاته لاقتصاد العراق ويتوقع انكماشه بـ6.8% في 2026

شفق نيوز - بغداد

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر نيسان/أبريل 2026، خفضاً في توقعات نمو الاقتصاد العراقي خلال العام الحالي، مرجحاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 6.8%، مقارنة بتراجع طفيف بلغ 0.4% في عام 2025.

ووفقاً لجدول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الوارد في التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد العراقي تعافياً قوياً خلال عام 2027 يسجل فيه نمواً بنسبة 11.3%، قبل أن يستقر عند 3.4% في عام 2030، و3.5% في عام 2031.

وأشار التقرير إلى أن مراجعة توقعات العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025 شهدت تراجعاً حاداً، إذ تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 10.4 نقاط مئوية نزولاً، في واحدة من أكبر المراجعات السلبية بين الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء العراق ضمن مجموعة الدول النفطية المصدّرة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، التي توقع الصندوق أن تنكمش اقتصاداتها بمعدل 3.1% في 2026، قبل العودة إلى نمو إيجابي بنسبة 4.8% في عام 2027.

وخلص تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 1.1% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.8% في 2027، وسط استمرار تأثيرات تقلبات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية.