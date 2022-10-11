صندوق النقد يحذر من ركود اقتصادي يشعر به الملايين حول العالم

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن يشهد العام المقبل ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم، فيما أشار إلى أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر العام الحالي.

وخفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7%، مقابل توقعات سابقة في تموز/ يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره الصندوق.

وتوقع الصندوق أن يشهد العام المقبل ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم.

وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية، وذروة جائحة كورونا، فتعتبر نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل هي الأضعف منذ عام 2001.

وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الحالي 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2%، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 6%.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات العالم الكبرى، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ.

وشدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في "زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة"، فقد تسببت آثارها في أزمة طاقة "حادة" في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.

وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، حيث تمد روسيا الآن القارة الأوروبية بالغاز أقل من 20% من مستويات عام 2021، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، ليرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8%، مشيرا إلى أنه "سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق".

ومن المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

كما وتواصل الصين تطبيق سياسة "صفر كوفيد"، والتي تتسبب في إغلاقات بالمدن، ما يعيق النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، بجانب أزمة القطاع العقاري في البلاد، والذي يشكل خمس الاقتصاد الصيني.

وذكر تقرير صندوق النقد أن صدمات عام 2022 "ستعيد فتح الجروح الاقتصادية" للدول النامية والاقتصادات الناشئة، والتي شفيت جزئيًا عقب وباء كورونا.