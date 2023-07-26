صندوق النقد يتوقع تراجع نمو دول الشرق الأوسط بسبب السعودية

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن يتراجع نمو دول الشرق الاوسط 3.5% في العام الحالي 2023 نظرا لتباطؤ النمو في السعودية أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك".

وجاء في تقرير الصندوق الشهري لتموز الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه من المتوقع أن يتراجع النمو في الشرق الاوسط من 5.4% في عام 2022 إلى 2.5 في عام 2023 بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

واضاف ان انخفاض النمو يعزى إلى تباطؤ النمو في السعودية بدرجة أكثر حدة من المتوقع من 8.7% في عام 2022 الى 1.9% في عام 2022 اي بتعديل سالب قدره 1.2 نقطة مئوية .

وبين ان "تخفيض التوقعات السعودية في عام 2023 يرجع الى تخفيضات في انتاج النفط التي اعلنت عنها في شهري نيسان وتموز تماشيا مع اتفاق عقد من خلال أوبك+، بينما لا تزال الاستثمارات الخاصة بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ " مشروعات كبرى " تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي".