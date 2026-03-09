صندوق النقد: على صناع السياسات حول العالم الاستعداد لسيناريوهات غير متوقعة

شفق نيوز- واشنطن

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الاثنين، إن النزاع الدائر في الشرق الأوسط يمثل اختباراً جديداً لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، محذرة من تداعيات محتملة على الأسواق والنمو العالمي.

وأضافت أن استمرار أزمة الشرق الأوسط لفترة أطول قد يؤثر على معنويات الأسواق العالمية ومعدلات النمو والتضخم.

وأوضحت أن كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط، إذا استمر معظم العام، قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس.

ودعت مديرة صندوق النقد صناع السياسات حول العالم إلى الاستعداد لسيناريوهات غير متوقعة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.