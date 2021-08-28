صندوق النقد: حصة العراق من حقوق السحب الخاصة بلغت أكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ أعلن صندوق النقد الدولي، يوم السبت، ان حصة العراق من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد بلغت أكثر من 2 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن سريان لحقوق السحب الخاصة (SDRs) جميع الأعضاء الـ 190بما يعادل حوالي 650 مليار دولار أمريكي في 23 أغسطس/ آب 2021.

وقال الصندوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "حصة العراق من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد يبلغ 1.594.700.000 مليار وحدة وتعادل قيمتها مليارين و264 مليونا و742 الف دولار من حصتها المالية البالغة بالصندوق 0.35%"، مبينا ان "هذه التخصيصات المالية للعراق جاءت تبعا بما يتناسب مع حصصه الحالية في الصندوق".

وأشار الصندوق إلى ان "هذا التخصيص سيفيد جميع الأعضاء لمعالجة الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، وبناء الثقة، وتعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما سيساعد بشكل خاص بلدان الأكثر ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثير أزمة COVID-19".

ويجوز لصندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية تأسيسه أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها، ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد عضو على أصل احتياطي دولي دون تكلفة أو شروط.