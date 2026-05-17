صندوق النقد الدولي يعلّق على أنباء طلب العراق مساعدة مالية بسبب أزمة الطاقة

شفق نيوز - متابعة

قال صندوق النقد الدولي، إنه يواصل مناقشة إمكانية تقديم دعم مالي للدول المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية جراء الحرب في الشرق الأوسط، من دون تأكيد التقارير التي تحدثت عن طلب العراق مساعدة مالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قولها خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق يواصل مناقشة المساعدة المالية المحتملة للدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن دول محددة، كما امتنعت عن التعليق على تقرير تحدث عن طلب العراق دعماً مالياً.

وأضافت كوزاك أن عدداً من الدول يطلب من الصندوق دعماً في مجال السياسات الاقتصادية والمشورة بشأن كيفية الاستجابة للصدمات الاقتصادية وفق ظروف كل دولة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، في وقت أشارت فيه المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، سابقاً إلى أن نحو 12 دولة قد تحتاج دعماً مالياً يتراوح بين 20 و50 مليار دولار.