صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%

شفق نيوز/ أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، عن رفع توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف إلى 3.2% خلال العام الحالي.

وذكر الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الاقتصاد الأميركي هو الآخر ارتفع إلى 2.7% بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5.9% هذا العام إلى 4.5% في 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول حول العالم.

وقال مدير البحوث في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا، خلال مؤتمر صحفي، قبل صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم "ما يزال الاقتصاد العالمي مرناً تماماً، على الرغم من وجود تباينات في مناطق وبلدان".

وأضاف "السيناريو الأساسي لدينا هو السيناريو الذي يتوافق مع الهبوط الناعم العالمي"، في إشارة إلى محاولات العديد من حكام بنوك مركزية خفض التضخم إلى مستوى مستهدف من دون زيادة البطالة المرتفعة أو قتل النمو الاقتصادي.

وصدر التقرير تزامناً مع مشاركة مسؤولين ماليين عالميين هذا الأسبوع في سلسلة اجتماعات نصف سنوية يستضيفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقرهما في واشنطن.

ويأتي التغير المناخي ومساعدة الدول الأكثر مديونية في العالم في مقدم جدول أعمال هذه الاجتماعات.