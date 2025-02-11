صندوق النقد الدولي يحذر من الذكاء الاصطناعي: سيُحدث تسونامي بسوق العمل

شفق نيوز/ حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستينا غيورغييفا، يوم الثلاثاء، من أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير "تسونامي" على سوق العمل.

وقالت غيورغييفا خلال كلمتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات المتقدمة، سيعزز الوظائف بنسبة 60% في فترة قصيرة وستصبح أكثر كفاءة، أو أنها قد تصبح هجينة وقد تختفي تماماً.

وأضافت أن تلك النسبة ستكون 40% في الاقتصادات النامية و26% في البلدان منخفضة الدخل.

وأشارت إلى أن الدول الفقيرة محرومة من "عامل قوي لزيادة الإنتاجية"، المتمثل في الذكاء الاصطناعي.

وتعقد قمة الحكومات العالمية في دبي، في الفترة بين 11 و13 شباط/ فبراير الجاري، حيث يشارك فيها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية، و140 وفدا حكوميا، وأكثر من ستة آلاف مشارك، من بينهم خبراء عالميون بارزون.