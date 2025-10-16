صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد العراق بنسبة 3.6% العام المقبل

شفق نيوز- متابعة

توقع صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن يشهد الاقتصاد العراقي خلال العام 2026 نمواً بنسبة 3.6% في ظل تحسن الأداء الاقتصادي في المنطقة وارتفاع مستويات الاستثمار والطاقة الإنتاجية.

وجاءت توقعات الصندوق ضمن تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أشار إلى تفاوت معدلات النمو بين الدول نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسات المالية في كل منها.

وبحسب التقرير، تصدّرت السودان قائمة الدول الأعلى نمواً في المنطقة بنسبة 9.5%، تليها قطر بنسبة 6.1%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة5%، ومصر بنسبة 4.5%.

ومن ثم موريتانيا بنسبة 4.3%، تلتها المغرب بنسبة 4.2%، بينما سجلت السعودية وسلطنة عُمان نمواً متوقعاً قدره 4% لكل منهما.

أما الكويت فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3.9%، والعراق بنسبة 3.6%، تليه البحرين بنسبة 3.3%، بينما الجزائر والأردن سيحققان نمواً متقارباً عند 2.9%، وحلّت تونس في المرتبة الأخيرة من حيث النمو المتوقع بنسبة 2.1%.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه التوقعات تعتمد على استمرار استقرار أسعار النفط، وتحسن النشاط غير النفطي، وتطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في دول المنطقة.