صندوق النقد الدولي يتوقع إنتاج العراق النفطي للعام الحالي

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، ان يبلغ انتاج العراق النفطي للعام الحالي نحو 4.63 ملايين برميل يوميا.

وقال الصندوق في جدول لشهر ايار من العام الحالي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه من المتوقع ايضا ان يرتفع ايضا في عام 2024 بمعدل 4.74 ملايين برميل.

واضاف ان "انتاج العراق النفطي في عام 2022 سجل معدل 4.44 ملايين برميل يوميا، في حين سجل في عام 2021 معدل 3.97 ملايين برميل يوميا، وفي عام 2020 سجل معدل 4 ملايين برميل يوميا".

واشار الى ان "اعلى معدل انتاج للنفط من بين الدول العربية المنتجة للنفط كان من نصيب السعودية حيث بلغ الانتاج فيها لعام 2022 معدل 10.57 ملايين برميل، يليها العراق، ومن ثم الامارات العربية بمعدل 3.14 ملايين برميل يوميا، فيما كانت البحرين اقل الدول العربية انتاجا للنفط وبمعدل 190 الف برميل يوميا".