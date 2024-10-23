صندوق النقد الدولي متفائل و يتوقع نموا بالاقتصاد العراقي يصل لأكثر من 4%

شفق نيوز/ أعرب صندوق النقد الدولي، عن تفائله حيال نمو اقتصادات البلدان العربية خلال العام المقبل 2025 ، متوقعا ارتفاع نمو اقتصاد العراق إلى أكثر من 4%.

وذكر الصندوق في تقريره الصادر لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ان ليبيا تصدرت البلدان العربية بنمو اقتصادي متوقع بلغ 13.7%، فيما جاءت السودان ثانيا بنمو اقتصادي يصل الى 8.3%، تلته جيبوتي ثالثا بنمو بلغ 6 % ، تلتها الإمارات بنمو يصل الى 5.1 % ، تلتها السعودية بنمو بلغ 4.6 % ، تلتها موريتانيا بنمو 4.2 % ، تلتها مصر بنمو بلغ 4.1 % .

وجاء العراق ثامنا بنمو اقتصادي متوقع بلغ 4.1 % ، تلته الصومال بنمو بلغ 4% ، تلته المغرب بنمو بلغ 3.6% ، تلتها الكويت بنمو بلغ 3.3% ، تلتها البحرين بتوقع بلغ 3.2 % ، تلتها عمان بنمو بلغ 3.1 % ، تلتها الجزائر بنمو بلغ 3 % ، تلتها الأردن بنمو بلغ 2.9 .

فيما تذيلت قطر وتونس واليمن بنمو بلغ 1.9% ، 1.6% ، 1.5% على التوالي .