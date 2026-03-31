صندوق النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي

أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأسواق المالية، ما يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

ووصف صندوق النقد الدولي الصراع بأنها "صدمة عالمية ولكن غير متماثلة" وتؤثر بصورة أساسية على ثلاث قنوات هي أسعار الطاقة والتجارة والظروف المالية.

وأشار إلى أن عرقلة إمدادات الطاقة هو الأمر الأخطر بصورة خاصة، كما تعيد الحرب تشكيل سلاسل الإمداد للمدخلات غير المتعلقة بالطاقة والمهمة".

وأضاف صندوق النقد، أن تغيير طرق الناقلات والحاويات يزيد من تكاليف الشحن والتأمين ويطيل أمد أوقات التسليم، مبيناً أن إلغاء الرحلات الجوية في المراكز الرئيسية في الخليج يؤثر على السياسة العالمية ويؤدي إلى تعقيد التجارة.

وتابع: "في ظل اضطراب شحنات الأسمدة التي يمر نحو ثلثها عبر مضيق هرمز، تتصاعد المخاوف بشأن أسعار الغذاء".

كما حذر صندوق النقد، من "ارتفاع معدل التضخم عالميا وضعف النمو"، مضيفاً أن "مدى قوة التداعيات سيعتمد على مدة الصراع ونطاقه وقوته التدميرية".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.