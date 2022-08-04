سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صندوق الاسكان يعلن عن صرف نحو 100 مليار دينار كقروض في شهر تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-04T09:22:21+0000
صندوق الاسكان يعلن عن صرف نحو 100 مليار دينار كقروض في شهر تموز

شفق نيوز/ اعلن صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن مبالغ القروض المصروفة خلال شهر تموز.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات خلال شهر تموز الماضي بلغ (99.217.750.000) دينار"، لافتاً الى" أن مجموع المبالغ المصروفة منذ بداية هذا العام بلغت (835.959.950.000) دينار".

وأشار إلى" أن عدد المعاملات المقدمة الكترونيا من قبل المقترضين على الموقع الالكتروني للصندوق (sreg.site) خلال شهر تموز بلغ (2171) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة إلكترونيا منذ بداية هذا العام (23591) معاملة".

وأوضح الصندوق" أن عدد المعاملات المكشوفة خلال تموز الماضي بلغ (5611) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة خلال الأشهر السبعة الماضية (38.652) معاملة".

related

مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

Date: 2020-09-27 08:12:32
مصرف الرشيد يمنح قروضا جديدة للموظفين تصل الى ٤٠ مليون دينار

الرافدين يحدد فائدة قرض 50 مليونا لترميم الدور السكنية

Date: 2020-09-30 06:12:19
الرافدين يحدد فائدة قرض 50 مليونا لترميم الدور السكنية

الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

Date: 2021-05-06 07:35:16
الرافدين: ١٠ سنوات فترة تسديد قروض ٥٠ مليونا لترميم الدور السكنية

العراق: لسنا بحاجة لقروض دولية والاموال المهربة تصل لـ200 مليار دولار

Date: 2021-08-26 11:40:35
العراق: لسنا بحاجة لقروض دولية والاموال المهربة تصل لـ200 مليار دولار

الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات الاستثمارية ومنح القروض

Date: 2021-01-03 07:50:27
الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات الاستثمارية ومنح القروض

الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

Date: 2021-02-16 06:08:30
الرشيد يعلن عن شمول منتسبي الجيش بالسلف والقروض

الكشف عن تفاصيل لقروض اسكانية خاصة للموظفين في العراق

Date: 2020-03-05 13:22:37
الكشف عن تفاصيل لقروض اسكانية خاصة للموظفين في العراق

مصرف الرافدين يطلق قروض 25 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة

Date: 2022-07-22 12:06:23
مصرف الرافدين يطلق قروض 25 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة