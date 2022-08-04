صندوق الاسكان يعلن عن صرف نحو 100 مليار دينار كقروض في شهر تموز

شفق نيوز/ اعلن صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن مبالغ القروض المصروفة خلال شهر تموز.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مجموع المبالغ المصروفة بعموم المحافظات خلال شهر تموز الماضي بلغ (99.217.750.000) دينار"، لافتاً الى" أن مجموع المبالغ المصروفة منذ بداية هذا العام بلغت (835.959.950.000) دينار".

وأشار إلى" أن عدد المعاملات المقدمة الكترونيا من قبل المقترضين على الموقع الالكتروني للصندوق (sreg.site) خلال شهر تموز بلغ (2171) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة إلكترونيا منذ بداية هذا العام (23591) معاملة".

وأوضح الصندوق" أن عدد المعاملات المكشوفة خلال تموز الماضي بلغ (5611) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة خلال الأشهر السبعة الماضية (38.652) معاملة".