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صندوق الاسكان: أكثر من 460 مليار دينار كقروض للعراقيين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-23T09:53:47+0000
صندوق الاسكان: أكثر من 460 مليار دينار كقروض للعراقيين

شفق نيوز/ اعلن صندوق الاسكان عن صرف 460 مليار دينار كقروض خلال 8 أشهر.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان ان حجم المبالغ المصروفة للمعاملات الاقراضية منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية شهر آب الماضي بلغ 460 مليارا و305 ملايين و650 الف دينار، في بغداد والمحافظات.

واضاف ان هذه المبالغ تشمل القروض المقدمة حسب قانون الصندوق رقم 33 لسنة 2011 وكذلك حسب مبادرة البنك المركزي ".

واوضح :" ان عدد المعاملات المقبولة بموجب قانون مبادرة البنك المركزي خلال ثمانية اشهر بلغ 14217 معاملة في بغداد والمحافظات ، وعدد المعاملات المكشوفة بلغ 26188 معاملة ".

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