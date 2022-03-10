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صندوق الاسكان العراقي: منحنا قروضاً بأكثر من 223 مليار دينار في شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-10T13:04:41+0000
صندوق الاسكان العراقي: منحنا قروضاً بأكثر من 223 مليار دينار في شهرين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم الخميس، عن حجم مبالغ القروض التي قام صندوق الاسكان التابع لوزارة بمنحها للمواطنين خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المبالغ المصروفة في شهر كانون الثاني بلغت (128.329.540.000) مليار دينار، فيما بلغت المبالغ المصروفة في شهر شباط (95.266.060.000) مليار دينار في بغداد وعموم المحافظات، بمجموع كلي بلغ 223.595.600.000 مليار دينار.

 وأوضح ان عدد المعاملات المكشوفة في الشهرين الماضيين بلغت (9509) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقبولة إلكترونيا في نفس المدة (7384) معاملة.

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