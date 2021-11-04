صندوق استثماري جديد في العراق لتشجيع الشركات الناشئة

شفق نيوز/ ذكر موقع "ماي ستارت آب وورلد"، وهي مجلة بالانكليزية متخصصة بالأعمال وأسواق الشرق الأوسط، ان ثلاث شركات تعاونت لإنشاء صندوق استثماري جديد في العراق تحت اسم "شركاء مشروع العراق (IVP)"، بهدف تشجيع الشركات الناشئة على العمل.

وبحسب خبر نشره الموقع وترجمته وكالة شفق نيوز؛ فإن كل من عمر الحنظل (المحطة) وبسام فلاح (اينوفست الشرق الاوسط، رواد العراق) ومحمد الخضيري (عراق تيك فنتشرز) تعاونوا معا لتشكيل الصندوق العراقي الجديد.

واوضح الموقع ان صندوق "شركاء مشروع العراق" يخطط للاستثمار في الشركات الناشئة منذ مراحل تأسيسها الاولى الى المراحل اللاحقة لنموها، ويستهدف التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة في العراق، عبر العديد من الصناعات.

ونقل التقرير عن الخضيري إعرابه عن حماسته لان الصندوق "يأتي في التوقيت مناسب"، موضحا ان "هناك العديد من رواد الأعمال العراقيين الموهوبين الذين يحتاجون إلى رأس المال، في ظل وجود القليل من مصادر التمويل المتاحة أمامهم".

من جهته، قال بسام فلاح؛ إن القيمة المضافة التي يجلبها كل من شركاء برنامج صندوق (IVP)، تمثل "اقتراحا فريدا من شأنه تلبية الاحتياجات الملحة الحالية لمنظومة الشركات الناشئة العراقية".

أما عمر الحنظل فأعرب عن ثقته بقدرات الشركات العراقية الناشئة، موضحا أن الصندوق سيكون العمود الفقري لجميع فرص ريادة الأعمال القادمة في العراق.

وأضاف الحنظل؛ "نأمل في تسليط المزيد من الضوء على الشركات الناشئة المميزة التي يقدمها العراق للمستثمرين المحتملين".

ولفت الموقع إلى أن "شركاء مشروع العراق" يتباهى ببعض الأسماء الرائدة في الشركات الناشئة في العراق، بعد ان شاركوا في ما وصفه الموقع بأنه "أكبر صفقات لجمع الاموال في العراق حتى الآن"، مضيفا أنهم "كانوا أيضا جزءا مترابطا من استخدام مؤسساتهم للمساعدة في إنشاء تدفق الصفقات وتطوير الكفاءات".

ترجمة: وكالة شفق نيوز