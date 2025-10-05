صناعة الجبن العراقي خارج المنافسة العربية

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر الدول العربية المصدّرة للجبن، بحسب بيانات منصة إنفو فليكس.

وبلغت قيمة صادرات العراق نحو 0.6 مليون دولار فقط، وتُظهر هذه الأرقام محدودية حجم صادرات الجبن العراقية مقارنة بدول عربية أخرى.

وتصدّرت السعودية القائمة بصادرات الجبن بلغت 433 مليون دولار، تلتها البحرين بـ 240 مليون دولار، ثم مصر بـ 77 مليون دولار.

ويشير خبراء إلى أن ضعف الصادرات العراقية في هذا القطاع يعود إلى محدودية الإنتاج الصناعي المحلي للمنتجات الغذائية وقلة الاستثمارات في الصناعات التحويلية، رغم توفّر إمكانيات زراعية كبيرة يمكن تطويرها لدعم هذا المجال مستقبلاً.

وتأتي هذه الإحصائية رغم امتلاك العراق معامل كبيرة لصناعة الألبان مثل أبو غريب بطاقة إنتاجية 20-30 طن يوميًا، والديوانية وشياو لإنتاج مختلف أنواع الجبن والألبان، إلا أن تحديات التسويق والتصدير تضعف تنافسية القطاع مقارنة بالدول المجاورة.