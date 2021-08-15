صلاح الدين.. 7 آبار نفطية تنتظر الاستثمار ومخاوف من عمليات تنقيب تهجر الأهالي

شفق نيوز/ أكد مسؤولون محليون في محافظة صلاح الدين، يوم الاحد، وجود آبار نفطية تنتظر الاستثمار في اقضية ونواحي المحافظة، مبدين تخوفهم من عمليات تنقيب تهجر الأهالي بدون تعويضات.

وابرز الحقول النفطية في صلاح الدين هما علاس وعجيل شرقي المحافظة الا انهما يخضعان لسيطرة الحكومة الاتحادية باعتبار ملف النفط والغاز سيادي بعيد عن صلاحيات المحافظات والوحدات الادارية بحسب قائممقام قضاء العلم براء العيسى.

ويقول العيسى لوكالة شفق نيوز، "لا يمكننا استغلال الحقول النفطية او المطالبة بحصص منها الا عبر القوانين الاتحادية والبترودولار التي تحدد حصص المحافظات ولا نمتلك اي صلاحيات حيال الحقول النفطية".

من جانبه قال مدير ناحية الاسحاقي جاسم محمد البزيع، إن "7 ابار نفطية تتواجد في منطقة"جزيرة" الفرحاتية " جنوب غربي الناحية والقريبة من حدود محافظة الانبار , جاهزة للاستثمار منذ الثمانينيات"، مبينا ان "شركة فرنسية انجزت عمليات "مد الانابيب" لمئات المترات في الارض وجهزت الابار للاستثمار واغلاق فوهاتها بـ"الكونكريت".

وتابع ، "نتخوف من عمليات الاستثمار والتنقيب لانها تسبب هجرة الاهالي عن مناطقهم دون أي تعويضات مجزية عن ممتلكاتهم وان استثمرت او استغلت فلن تجدِ اي فوائد لسكان الناحية".

وكشفت تقارير رسمية في العراق عن وجود كميات كبيرة من النفط في محافظة صلاح الدين وبكميات كبيرة جداً تكفي لـ500 عام قادمة.

وبحسب الاحصائيات شبه الرسمية للجهات المختصة في صلاح الدين وزارة النفط , يتواجد نحو 12 حقلاً نفطياً لم يتم استثماره أو تطويره فضلاً عن 57 بئراً عملاقة، تم توثيقها لدى الجهات الحكومية السابقة.