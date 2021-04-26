صلاح الدين تمنح 30 اجازة استثمارية خلال العام الحالي

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار صلاح الدين اليوم الاثنين، إجمالي الفرص الاستثمارية الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 30 فرصة ضمن قطاعات صناعية وزراعية وتجارية وسكنية.

وقال مدير عام الهيئة ليث حميد الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته منحت 30 فرصة استثمارية خلال العام الجاري ضمن قطاعات متنوعة في التجارة والزراعة والصناعة والاسكان، مبينا ان كلفة المشاريع الاستثمارية الممنوحة بلغت 720341250 دولار.

واوضح الجبوري؛ ان استثمار صلاح الدين منحت 7 فرص استثمارية ضمن القطاع التجاري بكلفة 250600036 دولار و3 مشاريع سياحية وترفيهية بكلفة 2946453 دولار و8 مشاريع سكنية بكلفة 421285551 دولاراً، و4 مشاريع صناعية بكلفة 6605000 دولار و3 مشاريع صحية بكلفة 6421452 دولارا، و4 مشاريع ضمن قطاع التعليم بكلفة 5482758 دولارا، ومشروع زراعي بكلفة 7200000 دولار.

واكد الجبوري ان المشاريع منحت لشركات استثمار محلية وتؤمن نحو 6500 فرصة عمل في المحافظة، مشيرا الى ان دائرته ماضية بمنح الرخص الاستثمارية وفق الضوابط القانونية المعتمدة ومتابعة المشاريع الاستثمارية ومراحل إنجازها وفقا للضوابط القانونية المقررة.