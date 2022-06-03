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صلاح الدين تفقد ثلث إنتاجها من الفاكهة وفلاحوها يشكون الاستغلال

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-03T14:04:58+0000
صلاح الدين تفقد ثلث إنتاجها من الفاكهة وفلاحوها يشكون الاستغلال

شفق نيوز/ شكا اتحاد الجمعيات الفلاحية بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، من انخفاض إنتاجية الفواكه بنسبة أكثر من 30 % بسبب عوامل عديدة أبرزها انخفاض مناسيب نهر دجلة ، فيما لفت إلى عمليات "استغلال" يتعرض لها المزارعون لتسويق محاصيلهم بـ"أسعار رخيصة".

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز إن "صلاح الدين تشتهر بإنتاج أجود محاصيل الفاكهة التي تفوق دولاً كثيرة، إلا أن العواصف الترابية وانعدام الدعم وشح المياه تسبب بانخفاض إنتاجية الفواكه بنسبة أكثر من 30%".

وأضاف الدليمي أن "شح المياه وانخفاض مناسيب نهر دجلة وتقليل الحصص المائية تسبب بهلاك بساتين كبيرة واهمالها ما أثر سلباً على الإنتاج الموسمي"، مشيراً الى "عوامل أخرى أضرت بإنتاج الفواكه وابرزها انعدام الدعم الحكومي للبساتين وغياب عمليات المكافحة الجوية للآفات منذ سنوات عدة".

ونبه الدليمي إلى "عمليات استغلال وبخس يتعرض لها المزارعون في صلاح الدين دفعتهم الى تسويق محاصيلهم بأسعار رخيصة فيما تُباع في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة".

وطالب الدليمي وزارة الزراعة بـ"تنظيم جدول استيراد المحاصيل والفواكه لدعم المنتوج المحلي لتفادي أضرار اقتصادية جسيمة تلحق بالمزارعين جراء الاستيراد العشوائي وغير المنظّم في مواسم الإنتاج الموسمية"، مشدداً على "إعداد روزنامة استيراد تحظى بموافقة المزارعين والجهات المعنية بملف الزراعة في صلاح الدين والمحافظات الأخرى".

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