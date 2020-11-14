صلاح الدين تعلن خطتها الشتوية وتشكو نقص ورداءة الاسمدة

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، تخصيص اكثر من مليون دونم للخطة الشتوية القادمة، فيما شكت رداءة ونقص الاسمدة اللازمة للمحاصيل الشتوية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي تشمل مليون و11 الف دونم اغلبها لمحاصيل الحنطة في عموم مناطق المحافظة"، موضحاً أن "عملية الحراثة وتجهيز الاراضي للزراعة".

وأكد كردي أن "الخطة تشمل جميع المناطق منها العائدة من النزوح والتي تمتلك عقود زراعية رسمية"، مشيراً إلى "نقص كبير ورداءة بالأسمدة اللازمة للخطة الشتوية".

وأضاف، "نأمل بخطة شتوية واعدة خلال الموسم الحالي في حال اطلاق كافة مستحقات التسويق للموسم الماضي بعد اقرار قانون الاقتراض وتضمين مستحقات المزارعين".

وحذرت صلاح الدين، في وقت سابق وعبر شفق نيوز، من "فشل" الخطط الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة.