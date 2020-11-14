سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صلاح الدين تعلن خطتها الشتوية وتشكو نقص ورداءة الاسمدة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-14T13:34:43+0000
صلاح الدين تعلن خطتها الشتوية وتشكو نقص ورداءة الاسمدة

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، تخصيص اكثر من مليون دونم للخطة الشتوية القادمة، فيما شكت رداءة ونقص الاسمدة اللازمة للمحاصيل الشتوية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي تشمل مليون و11 الف دونم اغلبها لمحاصيل الحنطة  في عموم مناطق المحافظة"، موضحاً أن "عملية الحراثة وتجهيز الاراضي للزراعة".

وأكد كردي أن "الخطة تشمل جميع المناطق منها العائدة من النزوح والتي تمتلك عقود زراعية رسمية"، مشيراً إلى "نقص كبير ورداءة بالأسمدة اللازمة للخطة الشتوية".

وأضاف، "نأمل بخطة شتوية واعدة خلال الموسم الحالي في حال اطلاق كافة مستحقات التسويق للموسم الماضي بعد اقرار قانون الاقتراض وتضمين مستحقات المزارعين".

وحذرت صلاح الدين، في وقت سابق وعبر شفق نيوز، من "فشل" الخطط الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة.

related

العراق على موعد مع موجة نزوح جديدة .. هذه المرة بسد

Date: 2020-10-30 11:15:18
العراق على موعد مع موجة نزوح جديدة .. هذه المرة بسد

مخاوف الحرائق المفتعلة تخيم على محافظة عراقية مع بدء حصاد لموسم وفير من الحنطة

Date: 2020-05-05 15:59:33
مخاوف الحرائق المفتعلة تخيم على محافظة عراقية مع بدء حصاد لموسم وفير من الحنطة

وثيقة .. محافظة عراقية تحل هيئة استثمارها

Date: 2020-06-16 12:00:11
وثيقة .. محافظة عراقية تحل هيئة استثمارها

صلاح الدين.. خطة لتأهيل شبكة طرق ريفية دمرها داعش

Date: 2020-08-17 15:18:23
صلاح الدين.. خطة لتأهيل شبكة طرق ريفية دمرها داعش

محافظة عراقية تسحب رخص استثمارية من 14 شركة محلية واجنبية

Date: 2020-08-24 10:20:05
محافظة عراقية تسحب رخص استثمارية من 14 شركة محلية واجنبية

ارتفاع مخيف بمعدل الفقر بمحافظة عراقية جراء "التخريب"

Date: 2020-09-03 14:41:53
ارتفاع مخيف بمعدل الفقر بمحافظة عراقية جراء "التخريب"

هل رفضت صلاح الدين تشييد سد "مكحول" العملاق؟

Date: 2020-09-26 11:41:05
هل رفضت صلاح الدين تشييد سد "مكحول" العملاق؟