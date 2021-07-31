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صلاح الدين تعلن تزايداً بإنتاج التين والتفاح "الابراهيمي" وتمول المحافظات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-31T14:16:46+0000
صلاح الدين تعلن تزايداً بإنتاج التين والتفاح "الابراهيمي" وتمول المحافظات

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، تزايدا ملحوظا في إنتاج محاصيل التين والتفاح الابراهيمي وتمويل المحافظات بالمنتوج خلال الصيف الحالي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي لوكالة شفق نيوز، إن "معدل إنتاج التين والتفاح الإبراهيمي في صلاح الدين للموسم الحالي جيد مقارنة بالظروف التي مرت بالمحافظة وأن المحافظة أصبحت سوقا لتجار الفواكه في عموم المحافظات لاقتناء المحصولين ذات الجودة العالية والطعم المميز".

وأشار كردي الى "خسارة مساحات كبيرة من محصول التين في بعض مناطق صلاح الدين وخاصة ناحية يثرب بسبب النزوح وهجرة المزارعين لبساتين وهلاك وجفاف البساتين وتجريفها من قبل أصحابها".

وكشف كردي عن "ازدهار زراعة التفاح الإبراهيمي في صلاح الدين ووفرة الإنتاج خلال الموسم الحالي". وبين كردي ان "التفاح الابراهيمي أصبح مصدر رزق كبير لاغلب المزارعين لسرعة نموه ووفرة انتاجه وتحمله وسهولة تخزينه الذي يتحمل الظروف الحارة لفترات طويلة".

واشار الى ان "انتاج التفاح الابراهيمي والتين يتركز في مناطق بلد والدجيل ويثرب وقسم من قضاء الضلوعية".

ويؤكد مختصون عودة صلاح الدين لتصدر انتاج الفاكهة المتنوعة وتسويقها للمحافظات بعد عودة اغلب النازحين ووفرة المياه وابتعاد المحافظة عن أزمة المياه لوقوع على ذراع نهر دجلة.

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