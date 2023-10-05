صلاح الدين تطالب بإطلاق مستحقات القمح لإنقاذ الخطة الشتوية

شفق نيوز/ طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين، يوم الخميس، وزارتي المالية والتجارة بإطلاق مستحقات المزارعين الخاصة بتسويق محصول القمح للموسم المنصرم لإنقاذ الخطة الشتوية وتهيئة مستلزماتها.

وقال رئيس الاتحاد كريم كردي لوكالة شفق نيوز، إن 35% من المزارعين والبالغ عددهم أكثر من 2000 مزارع لم يتسلموا مستحقات تسويق القمح لعام 2023 حتى الآن، رغم وجودها ضمن الارصد المالية لوزارة التجارة وتضمينها والوفرة المالية في البلاد.

وطالب كردي بدفع المستحقات بشكل عاجل لإنقاذ الخطط الشتوية وتهيئة مستلزماتها بعد رفع الدعم الحكومي عن الأسمدة، مشيرا الى تكاليف المستلزمات والأسمدة الباهظة في الأسواق الى جانب الحبوب.

وتساءل" هل يكافئ مزارعي صلاح الدين بعدما احتلوا المرتبة الثانية بإنتاج القمح في العراق وسد احتياجات البطاقة التموينية لعام كامل"، معتبرا أن "تأخر المستحقات ضربة تهدد الخطة الشتوية وتسبب كوارث معيشية للمزارعين".

وبلغت الخطة الشتوية في صلاح الدين مليون و167 ألف دونما للقمح والشعير فيما بلغ إنتاج القمح أكثر من مليون طن للموسم الحالي 2023.