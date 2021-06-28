صلاح الدين تحل بالمرتبة الثانية في إنتاج الحنطة

شفق نيوز/ حلّت محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، بالمرتبة الثانية في انتاج محصول الحنطة بعد محافظة واسط التي احتلت المرتبة الاولى، فيما اكدت انخفاض انتاج الحنطة عن الموسم الماضي بنسبة تجاوزت 40%.

وقال مدير زراعة صلاح الدين عباس طه العيساوي لوكالة شفق نيوز، ان المحافظة انجزت 80% من حملة تسويق الحنطة الى مراكز الاستلام والتسويق "السايلوات" الموزعة في عموم المحافظة.

واشار الى ان حملة التسويق واجهت عراقيل ومشاكل وشكاوى حيال عمليات استلام الحنطة وتصنيفها حسب الدرجات، ما اثار غضب وسخط الكثير من المزارعين في المحافظة.

وأكد ان محصول الحنطة في صلاح الدين "ذو جودة عالية ما ينعكس ايجابيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول في العراق وسد حاجة المطاحن كافة".

وبين العيساوي ان انتاج الحنطة للموسم الحالي بلغ 400 الف طن بانخفاض اكثر من 40% عن الموسم الماضي الذي بلغ انتاجه 720 الف طن، عازيا اسباب الانخفاض الى شح الامطار وهلاك الزراعة الديمية وقلة امدادات الكهرباء التي سببت مشاكل كبيرة للخطة الزراعية الشتوية.

وشملت الخطة الشتوية للموسم المنصرم في صلاح الدين مليوناً و111 الف دونم شملت الحنطة والشعير والزراعة الديمية.

وواجهت الخطة الزراعية الشتوية في صلاح الدين مشاكل عدة ابرزها قلة وانعدام امدادات الكهرباء وشح الامطار التي تسببت بهلاك اكثر من 400 الف دونم من الزراعة الديمية الى جانب تأخر صرف مستحقات تسويق الحنطة للمزارعين للموسم الماضي.