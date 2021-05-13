صلاح الدين تتوقع إنتاج نحو 600 ألف طن من الحنطة وتطالب بزيادة مراكز التسويق

شفق نيوز/ رجحت مديرية زراعة صلاح الدين، يوم الخميس، انتاج نحو 600 ألف طن من الحنطة خلال الموسم الحالي، فيما طالبت بزيادة مراكز التسويق والاستلام لتسريع تصدير الحنطة الى المحافظات الاخرى.

وقال مدير الدائرة عباس طه السامرائي لوكالة شفق نيوز؛ ان انتاج الحنطة للموسم الحالي يصل الى 600 الف طن او أكثر في ظل النجاح الذي تحقق خلال الخطة الشتوية رغم العراقيل والمشاكل الجسيمة التي واجهت الموسم الشتوي في سابقة لم يشهدها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد السامرائي؛ ان "عمليات تسويق واستلام الحنطة بدأت في 4 مراكز هي؛ سامراء وتكريت والعلم والشرقاط وان عملية التسويق تسير بشكل منظم وسلس، إلا أن زيادة مراكز الاستلام خطوة مهم لحسم واستكمال موسم الحصاد والتسويق في الوقت المناسب".

واشار مدير الزراعة الى تأمين عمليات الحصاد والتسويق بالكامل بالتنسيق بين مديرية زراعة المحافظة والشعب الزراعية المنتشرة في الوحدات الإدارية مع الاجهزة الامنية وفرق الدفاع المدني.

ودعا السامرائي الى فتح مراكز "بيجي وطوزخورماتو والدور، وهي من مراكز الاستلام الكبيرة التي تضم عدة شعب زراعية.

وشملت الخطة الشتوية لهذا الموسم في صلاح الدين مليون و111 الف دونم.16500 دونما منها لمحصول الشعير مبينا ان الخطة تضمنت مليون و11الف دونما تعتمد على إرواء السيح أي والانهار والابار و100 ألف دونم تعتمد على الأمطار "زراعة ديمية".

وحذرت صلاح الدين، في اوقات سابقة وعبر وكالة شفق نيوز، من "فشل" الخطة الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة.